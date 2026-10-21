Исследование, охватившее 110 538 операций, не выявило снижения частоты инфекций в области хирургического вмешательства, послеоперационных осложнений или смертей благодаря системам очистки и стерилизации воздуха в операционных. О результатах работы, опубликованной в журнале Anesthesiology, сообщает News-Medical.

Как проводилось исследование

Ученые в течение нескольких лет тестировали системы в 68 операционных. В 34 залах устанавливали активные устройства, которые фильтровали воздух и устраняли бактерии и другие загрязнители. В остальных операционных использовали неактивные устройства, идентичные по внешнему виду и уровню шума.

Каждый режим применяли в течение четырех недель, после чего системы меняли местами. Ни пациенты, ни клинические команды не знали, в каких именно операционных работали активные установки.

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Выводы авторов

Авторы отмечают, что результаты могут свидетельствовать о том, что бактерии в воздухе не являются значимым источником инфекций в области операции в современных операционных.

По словам профессора Медицинской школы Макговерна UTHealth Houston Даниэля Сесслера, целесообразнее сосредоточиться на других возможных источниках бактерий, в частности на коже пациента, бактериях из кишечника и предотвращении инфекций после операции. Он также считает, что дальнейшие исследования должны оценить такие системы в менее стерильных условиях — больничных палатах и отделениях интенсивной терапии.

Инфекции в области хирургического вмешательства могут поражать кожу, ткани, органы или имплантированный материал, задействованный во время операции. Согласно приведенным в материале данным, они возникают примерно у 1–3% пациентов после хирургических вмешательств, а для отдельных процедур, в частности колоректальных, риск выше.

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