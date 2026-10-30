Обзор 157 публикаций о клинических испытаниях показал, что поливитаминные комплексы наиболее последовательно повышают в крови уровни фолатов, витаминов B6 и B12. В то же время результаты по другим питательным веществам и клиническим последствиям были неоднородными, а обзор не позволяет установить общую клиническую пользу таких добавок, сообщает News-Medical.

Что проанализировали исследователи

Обзор, опубликованный в Journal of Dietary Supplements, охватил 103 первичных отчета о вмешательствах и 54 связанных публикации, часть которых касалась одних и тех же групп участников. Исследователи искали англоязычные рецензируемые работы в базах Cochrane Library, Scopus и PubMed до 9 сентября 2026 года. В отбор включали исследования, в которых более 10 человек принимали поливитамины не менее двух недель.

Результаты по другим витаминам и минералам оказались неоднородными. Эффекты добавок с железом, цинком или йодом зависели от исходной обеспеченности питательными веществами, состояния здоровья и конкретного состава продукта. Повышение показателей в крови не всегда сопровождалось улучшением клинических результатов.

Беременность, память и сердечно-сосудистые заболевания

В отдельных испытаниях поливитамины связывали с лучшими исходами беременности и показателями когнитивных тестов. В частности, в исследовании JiVitA-3 комплекс микронутриентов снижал частоту низкой массы тела при рождении и преждевременных родов по сравнению с железом и фолиевой кислотой, но не продемонстрировал статистически значимого снижения смертности младенцев до шести месяцев.

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Данные о когнитивных функциях также были противоречивыми: анализы проекта COSMOS фиксировали пользу для отдельных показателей памяти и общего познания, тогда как Physicians’ Health Study II не выявило общего когнитивного эффекта. Профилактика деменции поливитаминами остается недоказанной. Крупные исследования PHS-II и COSMOS не установили общего профилактического воздействия на сердечно-сосудистые заболевания.

Безопасность и ограничения обзора

Поливитамины в целом хорошо переносились во время беременности, у пожилых людей и после операций. Однако препараты с цинком или железом иногда вызывали легкие расстройства пищеварения. В PHS-II сообщали о несколько более частых высыпаниях и носовых кровотечениях, а в COSMOS — об увеличении случаев желудочно-кишечных кровотечений. Витамин K может взаимодействовать с антикоагулянтами, в том числе с варфарином.

Авторы не оценивали риск систематических ошибок и достоверность доказательств, а также не проводили метаанализ. Это ограничивает выводы о величине и надежности возможных эффектов. Обзор финансировался неограниченным образовательным грантом Haleon для Think Healthy Group; старший автор Тейлор Уоллес сообщил о консультативной роли в Haleon и работе главным редактором журнала, в котором было опубликовано исследование.

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