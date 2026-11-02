Исследователи Nova Southeastern University в Дейви, США, в обзоре 28 исследований указали, что агонисты рецептора глюкагоноподобного пептида-1 (GLP-1) могут улучшать отдельные гормональные показатели и менструальную функцию у женщин с синдромом поликистозных яичников (СПКЯ). В то же время данные об овуляции, фертильности и наступлении беременности остаются ограниченными, сообщает News-Medical.

Какие результаты выявили

Авторы проанализировали работы о гинекологических и репродуктивных последствиях терапии агонистами рецептора GLP-1 у пациенток с СПКЯ. Они рассмотрели 1416 записей в четырех базах данных, а в окончательный анализ включили 28 исследований. Чаще всего в них изучали лираглутид, эксенатид и семаглутид.

Наиболее последовательные изменения касались лабораторных признаков гиперандрогении — избыточного воздействия андрогенов. В ряде исследований фиксировали снижение уровней общего и свободного тестостерона, андростендиона и индекса свободных андрогенов, а также повышение уровня глобулина, связывающего половые гормоны. В некоторых работах также сообщалось о снижении уровня лютеинизирующего гормона. Данные о клинических проявлениях, в частности гирсутизме и акне, были неоднородными.

Менструальная функция и фертильность

Менструальную функцию оценивали в 13 исследованиях. Три из них выявили улучшение частоты или регулярности менструаций после лечения, прежде всего у женщин со значительным снижением массы тела. В двух работах описали улучшение характера кровотечений и уменьшение частоты аменореи, однако другие исследования не зафиксировали статистически значимых различий.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Овуляцию, фертильность и беременность рассматривали девять исследований. Повышение частоты овуляции наблюдали прежде всего при сочетании агонистов рецептора GLP-1 с метформином. В небольшом рандомизированном пилотном исследовании с участием 28 женщин частота беременности при последующем экстракорпоральном оплодотворении была выше после подготовительного лечения лираглутидом в сочетании с метформином, чем после применения только метформина.

Ограничения доказательств

Почти все включенные исследования также сообщали о снижении индекса массы тела, веса и инсулинорезистентности, а также об улучшении контроля глюкозы. Авторы обзора подчеркнули, что сейчас невозможно определить, вызваны ли репродуктивные изменения непосредственно препаратами или являются следствием похудения и улучшения метаболического состояния.

Выводы ограничивают неоднородность исследований, небольшие выборки, короткие периоды наблюдения и частая оценка репродуктивных показателей как второстепенных. Обзор не анализировал безопасность препаратов во время беременности; отдельные клинические рекомендации советуют прекратить применение агонистов рецептора GLP-1 до запланированного зачатия из-за ограниченных данных о безопасности для беременных.

Читай нас в