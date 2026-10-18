Обзор 41 исследования, представленный в Лондоне, Великобритания, на 44-м Конгрессе Европейского общества катарактальной и рефракционной хирургии, выявил связь между более высоким уровнем загрязнения воздуха и большей вероятностью глаукомы и катаракты. Наиболее выраженную ассоциацию исследователи зафиксировали для мелкодисперсных частиц PM2.5, сообщает Live Science.

Данные миллионов людей

Обзор объединил результаты десятков исследований с участием миллионов людей в Восточной Азии и Великобритании. Авторы проанализировали воздействие частиц PM2.5 и PM10, а также диоксида азота, диоксида серы, озона и угарного газа. В большинстве работ длительное воздействие загрязнения оценивали по его уровню вблизи места жительства людей — на основе данных государственных систем мониторинга, спутниковых наблюдений и компьютерных моделей.

Люди с самым высоким уровнем воздействия PM2.5 имели на 70% более высокие шансы на глаукому, чем люди с самым низким уровнем такого воздействия. Повышение экспозиции PM2.5 в пределах разницы между 25-м и 75-м процентилями в отдельных исследованиях связывали с на 8% более высокими шансами на глаукому и на 4% более высоким риском катаракты.

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Не доказательство причинности

Исследования, включенные в обзор, были наблюдательными, поэтому они демонстрируют статистическую связь, но сами по себе не доказывают, что загрязнение воздуха вызывает эти заболевания. Эпидемиолог по вопросам окружающей среды Нидхи Сингх, не участвовавшая в работе, отметила, что связь между PM2.5 и глаукомой была относительно последовательной в проанализированных исследованиях. Данные по катаракте были умеренно согласованными, но более вариативными.

Для возрастной макулярной дегенерации результаты оказались менее последовательными. Авторы также не нашли значимой связи между глаукомой и диоксидом азота или озоном, а также между катарактой и озоном. Диоксид серы и более крупные частицы PM10 не продемонстрировали значимых ассоциаций ни с одним из трех заболеваний.

Офтальмолог Ахмед Альнабихи, соавтор обзора, предположил, что мелкие частицы могут вызывать окислительный стресс и хроническое воспаление. По его словам, эти процессы потенциально способны повреждать белки хрусталика, поддерживающие его прозрачность, а также ганглиозные клетки сетчатки, которые передают зрительную информацию в мозг.

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