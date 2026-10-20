Нарративный обзор 57 рандомизированных контролируемых исследований с участием взрослых с сахарным диабетом 2 типа или предиабетом показал, что употребление сывороточного белка перед едой может снижать кратковременные повышения уровня глюкозы после приема пищи. В то же время увеличение общего потребления молока и молочных продуктов не продемонстрировало последовательного долгосрочного улучшения показателей контроля гликемии.

О результатах обзора, опубликованного в журнале Nutrients, сообщает News-Medical. Авторы проанализировали 46 исследований с участием людей с диабетом 2 типа и 11 — с участием людей с предиабетом. Они оценивали уровень глюкозы натощак, гликированный гемоглобин HbA1c, инсулинорезистентность и реакции гормонов, связанных с регуляцией глюкозы после еды.

Эффект зависит от продукта и времени

В исследованиях длительное увеличение количества молочных продуктов с низким или высоким содержанием жира — до трех и более порций в день — в целом не приводило к существенным изменениям HbA1c, уровня глюкозы натощак или индекса HOMA-IR по сравнению с обычным рационом. Результаты зависели от конкретного продукта, его состава, способа обработки, добавленных компонентов и времени употребления.

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Напротив, прием 15–50 граммов сывороточного белка перед едой в нескольких испытаниях был связан с лучшим контролем уровня глюкозы после приема пищи. В одном исследовании с участием 15 человек с диабетом 2 типа 50 граммов сывороточного белка, употребленных за 30 минут до завтрака, уменьшили общую постпрандиальную гликемическую реакцию на 28% по сравнению с водой. Одновременно повышались уровни инсулина и интактного глюкагоноподобного пептида-1.

Долгосрочные преимущества еще не установлены

Отдельные исследования также фиксировали положительные изменения для йогуртов, обогащенных витамином D и кальцием, или продуктов с бактериальными препаратами. Однако авторы отметили, что эти эффекты могут быть связаны именно с добавленными веществами, а не с молочной основой.

Большинство длительных исследований имели небольшие выборки и продолжались преимущественно от четырех до 24 недель. Поэтому обзор не подтверждает, что сывороточный белок обеспечивает устойчивое долгосрочное улучшение контроля глюкозы или может заменить назначенное лечение и устоявшиеся подходы к питанию.

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