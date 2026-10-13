Обзор Cochrane не предоставил убедительных доказательств того, что медицинский каннабис улучшает сон или дневное функционирование людей с бессонницей. Как сообщает News-Medical, имеющиеся данные слишком неопределенны, чтобы делать надежные выводы об эффективности такого лечения.

Девять исследований и 537 участников

В обзор включили девять исследований с участием 537 взрослых в возрасте от 18 до 76 лет, проходивших лечение от бессонницы. Большинство испытаний касались людей с первичной бессонницей, а не с нарушениями сна, связанными с другими заболеваниями.

В восьми исследованиях регулируемые препараты медицинского каннабиса сравнивали с плацебо, еще в одном — с антидепрессантом амитриптилином. В клинических условиях такие препараты обычно содержат контролируемое соотношение тетрагидроканнабинола и каннабидиола и могут выпускаться в форме таблеток, спреев или масел.

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Эффект и побочные реакции

По сравнению с плацебо медицинский каннабис продемонстрировал незначительное или отсутствие клинически значимого улучшения качества и удовлетворенности сном, общей продолжительности сна или дневного функционирования. Участники, принимавшие медицинский каннабис, чаще сообщали о легких нежелательных явлениях, в частности о сухости во рту и головокружении. В то же время этот вывод основан на небольшом количестве исследований.

Авторы также отметили, что данные о возможном улучшении качества жизни имеют очень низкую определенность: обобщенные результаты допускают как незначительное ухудшение, так и существенное улучшение. Определенность доказательств оценили как низкую или очень низкую из-за риска систематических ошибок в исследованиях, противоречивых результатов и малых выборок.

Ограничения имеющихся данных

Испытания различались по видам препаратов каннабиса, что затрудняло сравнение результатов. Самое длительное исследование продолжалось всего 12 недель, поэтому долгосрочные последствия применения не установлены. Кроме того, женщины составляли 72,66% участников, а выборки были смещены в сторону более молодых людей. Поэтому выводы могут быть менее применимы к мужчинам, пожилым пациентам и людям с сопутствующими заболеваниями.

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