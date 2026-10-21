В журнале Sexual Medicine Reviews опубликовали обзор, автор которого предложила модель изменений в тканях вульвы после родов. Она должна объяснить, почему боль во время секса может сохраняться у части женщин даже после нормализации гормонального фона. Об этом сообщает News-Medical.

Пять систем восстанавливаются по-разному

Модель Postpartum Vulvar Tissue-State Model разработала доктор Лаура Келли из Ronin Institute for Independent Scholarship 2.0. Обзор, опубликованный 27 сентября 2026 года, обобщает 61 научную публикацию по репродуктивной эндокринологии, биологии нижних отделов половых путей, нейронауке, исследованиям тазовой боли и микробиома.

Исследовательница выделила пять частично независимых систем: структуру соединительной ткани и кожи, кровоток и передачу сигналов оксида азота, локальную андрогенную активность, нервы преддверия влагалища и сенсорную систему, а также вагинальный микробиом. После родов эти системы претерпевают изменения, однако восстанавливаются не синхронно.

Согласно модели, снижение уровня эстрогена может способствовать истончению тканей, изменениям микробиома и утрате защитного доминирования лактобацилл. В то же время родовые травмы и воспаление могут влиять на нервную систему. Автор предполагает, что ткани, кровоток и микробиом могут нормализоваться после завершения грудного вскармливания, тогда как нервная чувствительность может сохраняться дольше.

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Данные о распространенности боли

В материале приведены данные метаанализа 2025 года, охватившего 65 исследований: через три месяца после родов боль во время секса отмечали около 60% женщин. Более четверти участниц исследований все еще имели этот симптом через год после родов. Среди женщин, кормивших грудью, частота такой боли была более чем вдвое выше.

Келли разделила послеродовой период на три этапа: острое ремоделирование в течение первых шести недель, период лактации от шести недель до завершения грудного вскармливания и эндокринное восстановление после него. Первые шесть недель автор называет периодом наибольшей уязвимости и возможным окном для профилактики.

Среди возможных подходов, требующих дальнейшей проверки, в обзоре названы защита тканей, надлежащий контроль боли после восстановления от травм, ранняя физиотерапия мышц тазового дна и согласование темпа половой жизни с готовностью тканей. Это не клинические рекомендации, а гипотезы для будущих исследований.

Модель также предполагает, что кесарево сечение может уменьшать механическое растяжение вульвы, но не устраняет гормональные изменения. Автор предлагает проверить эту гипотезу, в частности дополнив существующие наборы данных тестированием спровоцированной боли в области преддверия влагалища.

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