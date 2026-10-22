Авторы обзорной статьи в журнале Trends in Endocrinology & Metabolism предположили, что короткие промежутки между беременностями могут влиять на траекторию биологического старения матерей. Как сообщает News-Medical, если у организма недостаточно времени для восстановления, изменения, связанные с биологическим возрастом, потенциально могут накапливаться во время последующих беременностей.

Что известно о биологическом возрасте

Биологическое старение описывает изменения в клетках, тканях и органах независимо от количества прожитых лет. Один из авторов работы Джесси Поганик из Гарвардской медицинской школы отметил, что предыдущие исследования указывали на временное повышение биологического возраста во время беременности. По его словам, наибольших значений этот показатель достигал в третьем триместре или во время родов.

В то же время авторы подчеркивают, что такие кратковременные изменения не обязательно означают биологическое повреждение. Поганик также отметил, что определенное число доношенных беременностей может быть полезным для продолжительности жизни.

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Необходимы длительные наблюдения

Всемирная организация здравоохранения рекомендует подождать не менее 24 месяцев после живорождения перед следующим зачатием, чтобы снизить риски для матери и ребенка. Однако авторы отметили, что для рекомендаций, основанных именно на показателях биологического старения, необходимы дополнительные исследования.

Для этого, по словам авторов, необходимо оценивать биологический возраст женщин на протяжении нескольких беременностей, а затем наблюдать за ними десятилетиями. Среди инструментов для таких исследований они назвали изучение паттернов метилирования в образцах крови, методы визуализации мозга и данные носимых устройств.

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