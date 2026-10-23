Ученые Университета Флиндерса проанализировали рекомендации по проектированию раковин для мытья рук в медицинских учреждениях в 39 странах и выявили существенные расхождения между ними. Как сообщает News-Medical, обзор в Journal of Hospital Infection сопоставил эти рекомендации с имеющимися научными данными о распространении микроорганизмов.

Автор работы Микаэла Тодарелло, докторантка в области экологического здоровья Университета Флиндерса, отметила, что ограниченное количество исследований пока не позволяет определить, какие конструктивные элементы лучше всего снижают риск распространения патогенов. По ее словам, раковины должны обеспечивать эффективное мытье рук, не создавая дополнительных возможностей для переноса микроорганизмов.

Риск брызг и биоаэрозолей

Микроорганизмы могут накапливаться в кранах и сливах. Если струя воды попадает на загрязненную поверхность, брызги могут переносить их на расположенное рядом оборудование и другие поверхности. Авторы обзора отмечают, что конструкция раковины влияет на распространение микроорганизмов.

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В частности, плоские поверхности чаши могут способствовать застою воды и создавать больше брызг, чем изогнутые. Неглубокие раковины связывают с более широким распространением за пределы чаши мелких капель в воздухе, или биоаэрозолей, по сравнению с более глубокими чашами.

Расположение слива

Отдельное внимание авторы уделили положению слива. Если он расположен непосредственно под краном, струя воды может ударяться о него и образовывать капли и аэрозоли, особенно при более высоком давлении. Расположение слива вне струи воды может уменьшить разбрызгивание.

На поведение брызг также могут влиять поток воды, наклон чаши, расположение и способ использования раковины, а также накопление воды. Исследователи подчеркнули необходимость дополнительных исследований в реальных медицинских учреждениях, чтобы будущие рекомендации по проектированию основывались на убедительных доказательствах. Профессор Харриет Уайли добавила, что более качественное инженерное проектирование может уменьшить разбрызгивание, накопление биопленок и распространение загрязнения.

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