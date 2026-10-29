Обзор выявил неоднозначное влияние кетонов на сон — News-Medical

Обзор исследований, опубликованный в журнале Nutrients, показал, что кетоновые тела могут влиять на фазы и непрерывность сна, однако характер этого влияния зависит от возраста, пола, метаболического состояния, питания и циркадных ритмов. Авторы проанализировали данные экспериментов на животных, исследований с участием людей и возможные биологические механизмы, сообщает News-Medical.

Разные результаты у животных и людей

Уровень кетоновых тел — ацетоацетата, ацетона и β-гидроксибутирата — повышается во время голодания, ограничения углеводов, длительных физических нагрузок или кетогенной диеты. В то же время авторы подчеркивают, что пищевой кетоз отличается от опасного кетоацидоза, который при тяжелом дефиците инсулина может возникать из-за значительного повышения уровня кетоновых тел.

Наиболее выраженные прямые данные были получены в экспериментах на мышах. Введение ацетоацетата непосредственно в мозг повышало медленноволновую активность на электроэнцефалограмме во время фазы NREM-сна. Для β-гидроксибутирата такого эффекта не зафиксировали. Ацетоацетат также снижал высвобождение глутамата — нейромедиатора, связанного с возбуждающими сигналами в нервной системе.

В некоторых исследованиях с участием здоровых взрослых кратковременное голодание или ограничение углеводов связывали с большей продолжительностью глубокого сна и меньшей продолжительностью REM-сна. Однако изменение продолжительности отдельных фаз не означает автоматически улучшения общего качества сна.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Добавки и кетогенная диета требуют дальнейшей проверки

У тренированных мужчин-велосипедистов прием кетоновых эфиров после тренировки и перед сном связывали с более высокой эффективностью сна, сохранением REM-сна и меньшим временем бодрствования после засыпания после интенсивной вечерней нагрузки. Повторное употребление D-β-гидроксибутирата в отдельных работах также улучшало субъективные показатели сна, однако результаты различались между исследованиями.

Кетогенная диета у людей с эпилепсией ассоциировалась с изменениями структуры сна, меньшим количеством ночных эпилептических электрических разрядов и лучшим качеством жизни. В то же время улучшение сна может быть косвенным следствием контроля приступов, снижения веса, улучшения ночного дыхания или восстановления после нагрузок.

Исследователи отметили, что нынешних доказательств недостаточно, чтобы считать кетогенные вмешательства устоявшимся методом лечения бессонницы. Для уточнения прямого влияния кетоновых тел необходимы более крупные контролируемые исследования с объективным измерением фаз сна, дыхания, уровня ацетоацетата и β-гидроксибутирата ночью, а также когнитивных показателей на следующий день.

Читай нас в