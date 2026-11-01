В Карачи, Пакистан, дисциплинарные производства в отношении 64 сотрудников больницы Kulsoom Bai Valika после вспышки ВИЧ продвигаются медленно. Об этом сообщил омбудсмен провинции Синд доктор Мохаммад Сохаил Раджпут во время встречи с журналистами в Хайдарабаде.

Как сообщает Dawn, омбудсмен выразил разочарование темпами дисциплинарного рассмотрения. По его словам, его офис завершил уголовные процедуры в отношении этих работников медучреждения, которым управляет Sindh Employees Social Security Institution.

170 сообщений о случаях ВИЧ

Раджпут напомнил, что из больницы поступили сообщения о 170 случаях ВИЧ. После этого он рассматривал жалобы, связанные с этими случаями.

По словам омбудсмена, некоторых инфицированных детей социально изолировали или исключали из школ. Он заявил, что его офис обеспечил им возможность продолжать обучение.

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Раджпут также утверждает, что дети заразились из-за повторного использования шприцев в больнице. По его словам, у всех детей в одной семье были положительные результаты тестов на ВИЧ.

Обращения по вопросам образования и медицины

Омбудсмен также рассказал о работе своего офиса с жалобами жителей Синда. По его словам, ранее учреждение ежегодно рассматривало около 8 тысяч обращений, а сейчас их среднее число составляет около 25 тысяч.

Раджпут заявил, что 90% жалоб рассматриваются в течение 90 дней. По его словам, больше всего обращений из сельских районов провинции касается образования и здравоохранения.

Он также сказал, что Liaquat University Hospital в Хайдарабаде нуждается в расширении и повышении административной эффективности для улучшения медицинских услуг.

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