В штате Мичиган, США, исследователи Онкологического центра Рогеля при Мичиганском университете выяснили, что онлайн-ресурс и телефонный коучинг могут побуждать людей обращаться за генетическим тестированием на наследственную предрасположенность к раку. Участники, получившие одну из этих программ, чаще проходили тестирование или сообщали о намерении обратиться за ним, чем участники группы обычной медицинской помощи, сообщает News-Medical.

Как проводилось исследование

В рандомизированном исследовании Michigan Genetic Hereditary Testing, или MiGHT, приняли участие 793 взрослых жителя Мичигана. Все они соответствовали клиническим критериям для генетической оценки из-за собственной или семейной истории онкологических заболеваний.

Участников случайным образом распределили на три группы: телефонный медицинский коучинг, самостоятельное использование цифрового инструмента или обычная медицинская помощь. Оба формата вмешательства включали информацию о генетике и элементы мотивационного интервьюирования.

Через шесть месяцев генетическое тестирование прошли 5% участников, а через год — 10%. Результаты исследования были опубликованы в журнале JAMA Network Open.

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Барьеры для тестирования

По данным авторов, примерно 10% случаев рака связаны с наследственными генетическими вариантами. В то же время тестирование проходят лишь примерно один из 15 пациентов с онкологическим заболеванием, имеющих показания к нему.

Среди препятствий исследователи назвали доступ к услугам, стоимость, опасения по поводу конфиденциальности и страх. Авторы отметили, что даже информированные люди, желающие пройти тестирование, могут не записаться на прием или не обсудить это с врачом.

Людям, у которых выявляют генетический вариант, связанный с повышенным риском рака, могут предложить специализированный скрининг, наблюдение или меры профилактики. Для пациентов с уже диагностированным раком результаты такого тестирования могут помочь в выборе лечения.

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