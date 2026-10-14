Исследование почти 3 млн детей в Южной Корее показало: дети, чьи матери получали рецепты на опиоиды во время беременности, чаще попадали в больницы в детстве. О результатах работы, опубликованной 13 октября в журнале PLOS Medicine, сообщает News-Medical.

Данные почти 3 млн детей

Ученые проанализировали общенациональные данные медицинского страхования матерей и детей в Южной Корее. В когорту вошли 2 928 186 детей, родившихся в 2010–2017 годах, за которыми наблюдали до 14 лет. Пренатальным воздействием опиоидов считались случаи, когда мать получила два или более рецепта на такие препараты в течение беременности.

Частота госпитализаций у детей с таким пренатальным воздействием была на 28% выше, чем у детей без него: скорректированное соотношение показателей составило 1,28 при 95-процентном доверительном интервале 1,28–1,29. Сравнение братьев и сестер из одной семьи также показало более высокий показатель госпитализаций, однако разница была меньше — 8%.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Связь была сильнее в раннем возрасте

Авторы зафиксировали зависимость между дозой препаратов и частотой госпитализаций: скорректированный показатель составил 1,19 для низких доз и 1,40 для высоких. Повышенные показатели охватывали госпитализации из-за инфекций, заболеваний органов дыхания, пищеварительной и мочеполовой систем. Эта связь сильнее всего проявлялась до пятилетнего возраста, а наиболее отчетливо — в первый год жизни.

Исследователи подчеркнули, что результаты не означают, будто опиоиды не следует назначать беременным при медицинской необходимости. В то же время они отметили, что такие лекарства следует применять в наименьшей эффективной дозе и в течение самого короткого необходимого времени. Авторы также предупредили, что анализ основывался на электронных медицинских записях, которые не подтверждают фактический прием препаратов, а общие для семей факторы могли частично объяснять выявленную связь.

Читай нас в