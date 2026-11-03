Масштабный опрос 50 тысяч человек в 92 странах показал, что более низкие оценки психического здоровья и благополучия чаще давали молодые респонденты. Как сообщает News-Medical, глобальные показатели снижались из-за ответов более молодых участников, которые сообщали о более низком уровне жизненной энергии, эмоциональной стабильности и психологической устойчивости. В то же время у старших участников исследователи выявили более позитивные результаты.

Как проводилось исследование

Анкетирование преимущественно проводилось онлайн. Участникам задали 10 вопросов о психическом здоровье, в частности об ощущении компетентности, оптимизме, самооценке, положительных эмоциях, вовлеченности и жизненной энергии. Исследователи также оценивали распространенные психические расстройства, в том числе стресс, депрессию и тревожность, а также общую удовлетворенность жизнью.

Авторы работы из Колумбийского университета собирали демографические данные о возрасте, поле, материальном положении, занятости и других характеристиках респондентов. Результаты опубликованы в журнале Social Indicators Research в исследовании «Global mental wealth: A multidimensional analysis of social, financial, and emotional well-being in 92 countries».

Доходы, образование и формат работы

Трудоустроенные люди и участники с более высокими доходами в целом демонстрировали лучшие показатели психического здоровья и благополучия. Исследователи не установили порог дохода, после которого эта связь исчезает: больше ресурсов было связано с более высокими оценками.

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Во многих странах более низкие показатели были у участников с полным общим средним образованием или более низким уровнем образования. Каждый следующий уровень образования ассоциировался с более высокими оценками психического здоровья и благополучия. Более высокие результаты также чаще фиксировали среди людей, которые не жили одни: более крупные домохозяйства сообщали о лучших показателях. Работники с гибридным форматом работы оценивали свое состояние выше, чем те, кто работал только удаленно.

Оценка собственной жизни

Наивысшие оценки респонденты дали отношениям, ощущению смысла, компетентности, вовлеченности и самооценке. Авторы предполагают, что это может указывать на разрыв между относительно позитивным восприятием личных обстоятельств и негативной оценкой внешних факторов, в частности политической и экономической нестабильности, которые могут усиливать страх, стресс и выгорание.

Исследователи предостерегли от прямого сравнения оценок между странами. По их словам, на ответы могли влиять осознание участниками глобального характера исследования и стремление представить свою страну в позитивном свете. Авторы также предполагают, что часть молодых людей могла принять участие из-за ощущения игнорирования проблем психического здоровья, а среди самых старших участников могли преобладать люди с более высокой социальной вовлеченностью и жизненной энергией. В то же время, по мнению авторов, эти факторы не объясняют всех выявленных различий в большой выборке.

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