В австралийском штате Виктория люди с психотическими расстройствами, по оценке судебных психиатров, могли совершить 43 из примерно 126 убийств в 2024–2025 годах. Это составляет около трети всех таких преступлений, тогда как десять лет назад на людей с психозом приходилось ориентировочно одно из десяти убийств в год, сообщает ABC News Australia.

Данные опроса психиатров

Цифры собрал консультант по судебной психиатрии Раджан Даржи. Его исследование еще не опубликовано в рецензируемом научном журнале. Психиатр опросил девять специалистов, которые готовят для судов Виктории заключения для стороны защиты по делам об убийствах или непредумышленных убийствах.

Специалистов спросили, сколько людей, которых они оценивали в 2024 или 2025 годах после обвинений в таких преступлениях, имели диагноз психоза, а также были ли они связаны со службами психического здоровья. По данным Даржи, в выборке было 45 жертв. Почти 84% людей в выборке ранее получали помощь в системе психического здоровья, а половина находилась на связи с соответствующими службами на момент инцидента.

По подсчетам исследователя, на людей с психозом также приходилась половина убийств незнакомых людей и две трети убийств между интимными партнерами и в семьях за этот период.

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Критика системы помощи

Даржи и другие опрошенные ABC News психиатры связывают рост числа таких случаев с проблемами доступа к длительной и эффективной психиатрической помощи. Они выразили обеспокоенность краткосрочными госпитализациями, хотя для стабилизации состояния человека с психозом может потребоваться более длительное лечение.

Профессор Патрик Макгорри, который возглавлял экспертный консультативный комитет Королевской комиссии по системе психического здоровья Виктории, назвал эти данные следствием провала государственной политики. По его мнению, пациенты либо не могут получить доступ к помощи, либо не получают необходимого непрерывного лечения.

Эксперты также обсуждают применение принудительного лечения, которое, по их мнению, должно оставаться крайней мерой, но может быть необходимо в определенных случаях. Представитель правительства Виктории заявил, что система сосредоточена на безопасном и сострадательном лечении людей с тяжелыми психическими заболеваниями, а принудительная оценка и лечение возможны при наличии законных оснований. Власти подчеркнули, что редкие случаи убийств не должны приводить к стигматизации людей с психическими расстройствами.

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