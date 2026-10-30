Исследователи Университета Нотр-Дам вырастили на Международной космической станции трёхмерные органоиды глиобластомы — модели опухолей, созданные из клеток глиобластомы и клеток врождённого иммунитета. После 40 дней в микрогравитации эти органоиды продемонстрировали структуру и биологические свойства, более близкие к агрессивным опухолям человека, чем модели, выращенные на Земле, сообщает News-Medical.

Влияние микрогравитации

Глиобластома является наиболее распространённой злокачественной первичной опухолью головного мозга у взрослых и относится к наиболее агрессивным видам рака. Её сложно полностью удалить хирургическим путём, поскольку микроскопические отростки опухоли могут проникать в здоровые ткани мозга. Она также формирует иммуносупрессивное микроокружение, которое помогает новообразованию избегать иммунной атаки и противостоять лечению.

На Земле гравитация вызывает оседание клеток во время культивирования, что может препятствовать формированию сложных трёхмерных структур. В микрогравитации клетки формируют такие структуры с меньшим влиянием оседания, благодаря чему исследователям легче воспроизводить архитектуру опухоли и клеточные взаимодействия, характерные для заболевания человека.

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Что показал анализ

Эксперимент запустили в 2024 году при поддержке коммерческого поставщика услуг лаборатории МКС Space Tango. После возвращения органоидов на Землю учёные установили, что в них активнее работали гены, связанные с воспалением, иммунным ответом, ремоделированием тканей и образованием кровеносных сосудов. Уровни белков, ассоциированных с агрессивной биологией глиобластомы, также были выше.

Космические органоиды, кроме того, имели более выраженное иммуносупрессивное опухолевое микроокружение — один из характерных признаков прогрессирующей глиобластомы. Результаты исследования опубликовали в журнале PNAS. Команда также создала комплексный мультиомный набор данных, охватывающий активность генов, экспрессию белков, взаимодействие клеток и пространственную организацию клеток в ткани.

Исследователи уже запустили ещё два эксперимента на МКС с органоидами глиобластомы и иммунными клетками, полученными от пациентов. Самый новый из них отправился в рамках миссии SpaceX CRS-35 для NASA.

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