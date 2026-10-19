В Стокгольме, Швеция, исследователи обнаружили, что большее количество растительности в пределах 100 метров от жилья связано с на 20% более низким риском развития деменции среди пожилых людей. О результатах 16-летнего наблюдения, проведённого Стокгольмским университетом и Каролинским институтом, сообщает News-Medical.

Почти 3 тысячи участников

В популяционное исследование SNAC-K включили 2993 участников из Стокгольма в возрасте от 60 лет. За 16 лет наблюдения деменцию диагностировали у 477 участников. Состояние когнитивного здоровья участников неоднократно оценивали в течение исследования.

Объём растительности рядом с местами проживания измеряли ежегодно по спутниковым снимкам и с помощью геоинформационных систем. Учёные анализировали зелёные зоны в радиусе 100, 250 и 500 метров от домов участников. Наиболее сильная связь с более низким риском деменции была зафиксирована для зелени в ближайшем радиусе — до 100 метров, а для более удалённых зон она была слабее.

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Связь была заметнее среди женщин

Авторы учли в анализе возраст, уровень образования, социально-экономические обстоятельства, образ жизни, загрязнение воздуха, транспортный шум и близость к воде. Выявленная связь между озеленением вокруг жилья и более низким риском деменции была более выраженной среди женщин.

Первая автор работы, доцент психологии Стокгольмского университета Сесилия Стенфорс отметила, что речь идёт о природе, которая является частью повседневной среды человека дома. По её словам, природная среда может способствовать психологическому восстановлению, снижению стресса и улучшению самочувствия. Исследование опубликовано в журнале Alzheimer’s & Dementia.

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