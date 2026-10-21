В США исследование среди жителей Северной Каролины в возрасте от 65 лет, пользовавшихся медицинским оборудованием с питанием от электросети, зафиксировало длительный рост числа госпитализаций и смертей в течение года после урагана Мэттью 2016 года. Речь, в частности, идет о людях, использующих аппараты искусственной вентиляции легких, респираторы и оборудование для диализа.

Данные о двух ураганах

Как сообщает News-Medical, ученые оценили немедленные и долгосрочные последствия ураганов Мэттью 2016 года и Флоренс 2018 года. В выборку вошли бенефициары программы Medicare в Северной Каролине, которым было не менее 65 лет и которые пользовались электрозависимым медицинским оборудованием.

Для оценки воздействия стихийных бедствий исследователи использовали президентские декларации о стихийном бедствии Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям США на уровне округов. По этому показателю они не выявили статистически значимых немедленных изменений после ни одного из двух ураганов. В то же время после Мэттью было зафиксировано устойчивое увеличение числа госпитализаций и смертей в течение следующего года.

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Влияние наводнений

Анализ с использованием более подробных данных North Carolina Flood Extent Archive показал более сильные и последовательные связи между воздействием ураганов, госпитализациями и смертями. Авторы также отметили, что с увеличением тяжести наводнений чернокожие участники исследования имели худшие краткосрочные и долгосрочные результаты.

Старший автор работы Дженнифер Лунд из Школы общественного здравоохранения UNC Gillings заявила, что команда в течение двух лет объединяла данные об опасностях ураганов и использовании медицинской помощи в Северной Каролине, сотрудничая с сообществами, затронутыми стихией. Результаты опубликованы в Journal of the American Geriatrics Society.

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