В Калифорнии плановые отключения электроэнергии для предотвращения лесных пожаров связали с ростом числа обращений в отделения неотложной помощи и незапланированных госпитализаций из-за респираторных заболеваний. Эта связь была сильнее, когда отключения совпадали с задымлением от лесных пожаров.

Данные за 2013–2019 годы

Как сообщает News-Medical, исследование опубликовали 27 октября 2026 года в журнале PLOS Medicine. Авторы во главе с Лорен Блэр Вилнер из Вашингтонского университета изучили случаи превентивных отключений электроснабжения в 2013–2019 годах.

Ученые проанализировали данные о посещениях отделений неотложной помощи и незапланированных госпитализациях в 1504 почтовых зонах Калифорнии во время плановых отключений. Масштаб каждого отключения определяли по числу людей, оставшихся без электричества в пределах почтовой зоны.

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Сочетание отключений и дыма

Энергетические компании могут заранее обесточивать линии электропередачи, чтобы предотвратить возможное возгорание. Во время отключения люди не могут пользоваться системами фильтрации воздуха, кондиционерами, холодильниками и другими устройствами, требующими электричества.

По словам авторов, наиболее сильный эффект наблюдался среди людей, обращавшихся за помощью из-за хронической обструктивной болезни легких. Многие такие пациенты используют зависящее от электричества медицинское оборудование, в том числе кислородные концентраторы. Исследование имело ограничения: у ученых не было данных об индивидуальном уровне воздействия отключений и дыма на отдельные домохозяйства.

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