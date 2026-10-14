В США продление медицинского страхового покрытия Medicaid до 12 месяцев после родов связано с ростом числа амбулаторных обращений среди женщин, у которых во время беременности был диабет или гипертензивные расстройства. К такому выводу пришли исследователи Школы общественного здравоохранения Мейлмана Колумбийского университета, сообщает News-Medical.

Ученые проанализировали данные страховых заявок Medicaid, касающиеся родов в штатах Нью-Йорк и Техас в 2019–2023 годах. В выборку вошли женщины, пользовавшиеся Medicaid в связи с беременностью, традиционной программой Medicaid, а в Нью-Йорке — также Emergency Medicaid. Исследование охватило и пациенток с диабетом и гипертензией, существовавшими до беременности.

Больше скринингов и амбулаторной помощи

Авторы установили, что скрининг на диабет после родов и амбулаторные визиты выросли в период действия политики непрерывного страхового покрытия во время пандемии COVID-19. В Техасе эти показатели снизились в ходе сворачивания этой политики, а в Нью-Йорке вновь выросли после введения 12-месячного покрытия Medicaid после родов.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

В обоих штатах расширение покрытия до одного года после рождения ребенка повысило использование амбулаторной помощи среди женщин с диабетом или гипертензивными расстройствами беременности. Наиболее заметным этот рост был в Техасе, где исходные показатели послеродового ухода были ниже. В то же время число рецептов на антигипертензивные препараты в Техасе несколько выросло, а в Нью-Йорке существенно не изменилось.

Риски после осложненной беременности

Женщины с диабетом во время беременности или гипертензивными расстройствами беременности имеют более высокий риск обращений в отделения неотложной помощи после родов, тяжелой материнской заболеваемости, смерти, связанной с беременностью, а также развития диабета и сердечно-сосудистых заболеваний в дальнейшем. Американский колледж акушеров и гинекологов рекомендует продолжать послеродовое наблюдение, а не ограничиваться одним визитом примерно через шесть недель после родов.

До 2020 года большинство женщин, получавших Medicaid в связи с беременностью, теряли покрытие через 60 дней после рождения ребенка. По данным исследователей, сейчас 49 штатов США и округ Колумбия воспользовались возможностью продлить такое покрытие до 12 месяцев в соответствии с American Rescue Plan Act. Результаты работы опубликованы в журнале Health Affairs Scholar.

Читай нас в