Исследование с участием 285 444 взрослых в Финляндии и Великобритании показало, что избыточная смертность, связанная с экстремальной жарой или холодом, была более чем в десять раз выше среди людей, одновременно имевших хронические заболевания и социально-экономическую уязвимость. О результатах работы, опубликованной в журнале Nature Communications, сообщает News-Medical.

Ученые проанализировали данные 275 763 взрослых в Финляндии и 9 681 — в Великобритании. Они сравнивали показатели смертности в периоды жары, холода и умеренных температур. Для финской когорты также оценили количество экстренных обращений в больницы.

Как оценивали уязвимость

Клиническую уязвимость определяли по наличию 17 хронических болезней или групп заболеваний, включая диабет, рак, сердечно-сосудистые и почечные патологии. Социальную уязвимость оценивали по индексам неблагополучия районов проживания, а не по индивидуальным доходам или жилищным условиям.

Экстремальными считались самые жаркие и самые холодные 2,5% семидневных периодов в каждой когорте. В Финляндии средняя температура за семь дней выше 20,4°C ассоциировалась со смертностью в 1,4 раза выше по сравнению с умеренными температурами. При температуре ниже минус 11,4°C смертность была в 1,1 раза выше, однако это увеличение в основном анализе не было статистически значимым. В британской когорте наблюдались похожие тенденции.

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Оценка последствий потепления

Климатическое моделирование показало, что потепление примерно с 1°C до 4°C может увеличить долю смертей, связанных с экстремальными температурами, приблизительно с 1% до более чем 5% в Финляндии и Великобритании.

В финских данных холодные периоды сопровождались на 9% меньшим количеством экстренных обращений в больницы, а жаркие — на 5% большим, чем при умеренной температуре. Исследователи отметили, что холод может затруднять доступ к неотложной медицинской помощи. Работа носит наблюдательный характер, поэтому не устанавливает прямой причинно-следственной связи между температурой и смертностью. Авторы также предупредили, что выборки состояли из работников и не полностью отражают население обеих стран.

Подробнее — в материале News-Medical.

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