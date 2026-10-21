В США исследование среди кандидатов на трансплантацию печени показало: улучшение индекса физической хрупкости как минимум на 0,4 балла было связано примерно с на 50% более низким риском смерти во время ожидания операции. О результатах сообщает News-Medical.

Результаты исследования

Ученые проанализировали данные почти 1 300 взрослых, которых в 2018–2022 годах оценивали на предмет возможности трансплантации печени в центре трансплантации Университета Питтсбурга. Участниками программы пререабилитации считались 355 человек, посетивших как минимум два повторных визита.

Состояние пациентов оценивали по Liver Frailty Index — индексу хрупкости для пациентов с заболеваниями печени. Он учитывает силу сжатия кисти, вставание со стула и способность удерживать равновесие в трех положениях. У 64% участников программы показатель улучшился. После учета возраста, тяжести заболевания и исходного уровня хрупкости улучшение индекса как минимум на 0,4 балла связали примерно с вдвое меньшим риском смерти до трансплантации.

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Как работала программа

После направления в трансплантационный центр пациенты проходили оценку силы и потребностей в питании. Затем для них составляли индивидуальный домашний план упражнений, который корректировали во время контрольных визитов каждые четыре–двенадцать недель. Над программой для каждого пациента совместно работали врач, физический терапевт и диетолог.

Старший автор исследования, профессор гастроэнтерологии, гепатологии и трансплантации органов Андрес Дуарте-Рохо отметил, что физическая нагрузка для таких пациентов должна начинаться с низкого уровня и постепенно увеличиваться. По его словам, наиболее физически ослабленные пациенты нередко демонстрировали наибольшее улучшение.

Исследование под названием «Personalized Prehabilitation: A Pathway to Improved Frailty Metrics and Survival in Liver Transplant Candidates» должны опубликовать 21 октября в журнале Clinical Gastroenterology and Hepatology.

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