Исследователи проанализировали данные 340 924 участников британского проекта UK Biobank и выявили связь между умеренным потреблением алкоголя и более высокой смертностью от рака. Высокое общее потребление алкоголя связали с увеличением смертности от всех причин, сердечно-сосудистых заболеваний, рака и других причин, сообщает News-Medical.

Наблюдение длилось более 13 лет

Участникам в начале исследования предложили сообщить о частоте и среднем объеме потребления пива или сидра, вина и крепких напитков. Людей, которые не употребляли алкоголь или употребляли не более 20 граммов чистого алкоголя в неделю, выбрали в качестве референтной группы. За средний период наблюдения продолжительностью 13,4 года было зафиксировано 22 381 смерть.

Умеренным считалось потребление более 20 до 40 граммов чистого алкоголя в сутки для мужчин и более 10 до 20 граммов для женщин. Высоким — более 40 граммов в сутки для мужчин и более 20 граммов для женщин. Авторы учитывали, в частности, возраст, пол, образование, курение, физическую активность, индекс массы тела, качество рациона и социально-экономические факторы.

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Различия между напитками

Высокое потребление пива или сидра было связано с повышенной смертностью от всех изучаемых причин. Даже низкий уровень потребления этих напитков связали с более высокой смертностью от рака. Низкое, а также суммарное умеренное или высокое потребление крепкого алкоголя тоже ассоциировалось с более высокой смертностью от всех причин, сердечно-сосудистых заболеваний, рака и других причин.

Для вина результаты отличались: низкое потребление связали с более низкой смертностью по отдельным показателям. Умеренное или низкое потребление красного вина ассоциировалось с более низкой общей, сердечно-сосудистой и иной смертностью, тогда как высокие уровни потребления вина связали с ростом смертности от рака. Авторы подчеркнули, что наблюдательный характер исследования не дает оснований утверждать о причинно-следственной связи или защитном действии вина.

Потребление во время еды

Потребление алкоголя иногда или обычно во время еды ассоциировалось с более низкой смертностью. В то же время при более высоком уровне потребления алкоголя вне приемов пищи неблагоприятные связи были более выраженными. Данные об алкоголе участники сообщали самостоятельно, преимущественно в начале наблюдения, что исследователи назвали одним из ограничений работы.

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