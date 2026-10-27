В Великобритании добавление локальной консолидирующей лучевой терапии к стандартному системному лечению продлило период без прогрессирования олигометастатического немелкоклеточного рака легкого на 56%. О предварительных результатах рандомизированного исследования SARON, представленных на Конгрессе Европейского общества медицинской онкологии 2026 года, сообщает News-Medical.

Результаты исследования SARON

В испытании фазы II приняли участие 140 пациентов с немелкоклеточным раком легкого, который на момент постановки диагноза распространился на от одного до пяти метастазов не более чем в трех органах. Участников из 19 центров Великобритании поровну распределили на две группы: одна получала стандартную системную терапию — химиотерапию, иммунотерапию или их сочетание, другая — такое же лечение вместе с лучевой терапией.

После медианного периода наблюдения продолжительностью 37,4 месяца период без прогрессирования заболевания составил 13,9 месяца в группе лучевой терапии и 8,9 месяца в группе только стандартного лечения. В течение года прогрессирование в первоначальных очагах заболевания зафиксировали у 13% пациентов, получавших дополнительное облучение, и у 39,5% участников контрольной группы.

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Облучение всех выявленных очагов

Пациентам в группе лучевой терапии облучали все известные очаги заболевания: первичную опухоль в легком, прилегающие лимфатические узлы и вторичные опухоли в других частях организма. В зависимости от размера и расположения опухоли могла применяться стереотаксическая аблятивная лучевая терапия — высокоточный метод для небольших четко очерченных опухолей.

Исследователи также отметили, что лучевая терапия в рамках испытания хорошо переносилась и не привела к существенному снижению качества жизни. Медиана общей выживаемости составила 31 месяц в группе облучения против 28 месяцев в контрольной группе. Испытание финансировала Cancer Research UK, а спонсором выступил Университетский колледж Лондона.

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