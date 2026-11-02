В Канаде предупреждения о вреде, нанесенные непосредственно на никотиновые изделия, снижали их привлекательность в гипотетических сценариях выбора. В исследовании приняли участие 2961 человек: 1839 человек в возрасте от 16 до 29 лет, не пользовавшихся электронными сигаретами в течение предыдущих 30 дней, и 1122 нынешних пользователя вейпов, сообщает News-Medical.

Как изменились предпочтения участников

Участникам из Альберты, Онтарио и Квебека предлагали выбрать между капсулами для вейпов JUUL, стиками для систем нагревания табака IQOS, сигаретами du Maurier или вариантом не выбирать ни одного продукта. Исследователи меняли наличие предупреждения на изделии, цену, концентрацию никотина в капсулах для вейпов и тип их упаковки.

При наименее ограничительном экспериментальном сценарии прогнозируемая вероятность того, что непользователи электронных сигарет не выберут ни одного изделия, составляла 50%. Предупреждения на всех трех категориях продуктов повышали этот показатель до 65%. Среди нынешних пользователей электронных сигарет вероятность такого выбора выросла с 10% до 18%.

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Предупреждения только на вейпах снижали прогнозируемую вероятность выбора капсул на семь процентных пунктов среди непользователей и на три пункта среди пользователей. Если предупреждения были на всех трех видах продукции, показатель уменьшался на 12 и пять пунктов соответственно. В то же время исследователи не зафиксировали роста прогнозируемого предпочтения сигарет из-за появления таких предупреждений.

Влияние цены и никотина

Повышение цены на капсулы для вейпов на 40% снижало среди пользователей прогнозируемое предпочтение этого продукта с 55% до 48%, но одновременно увеличивало предпочтение изделий с нагреваемым табаком и обычных сигарет. Более высокая цена сигарет не повлияла на предпочтение вейпов, в том числе среди респондентов, которые одновременно курили и пользовались электронными сигаретами.

Непользователи электронных сигарет и пользователи, не курившие сигареты, чаще предпочитали капсулы с более низкой концентрацией никотина — 1,5% вместо 5%. Нейтральная упаковка капсул имела незначительное влияние на выбор. Авторы исследования предостерегли, что результаты отражают заявленные намерения участников в смоделированных ситуациях, которые могут отличаться от фактического поведения.

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