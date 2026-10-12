Долгосрочное исследование в Гонконге с участием 15 576 человек в возрасте от 65 лет связало умеренное и тяжелое нарушение зрения с более высоким риском последующего развития деменции. По данным News-Medical, за участниками наблюдали до 16 лет.

Как проводилось исследование

В выборку вошли китайцы, проживающие в сообществе и не имевшие деменции в начале наблюдения. Средний возраст участников составил 74,5 года, а 63,8% из них были женщинами. Они посещали 18 государственных центров здоровья для пожилых людей в Гонконге.

Остроту зрения вдаль оценивали в начале исследования и во время последующих обследований с помощью стандартной таблицы Снеллена с расстояния шести метров. Участники пользовались привычными для них средствами оптической коррекции. Для установления деменции применяли критерии МКБ-10 или шкалу клинической оценки деменции, а диагнозы независимо пересматривали гериатрические психиатры. Когнитивное состояние также оценивали тестами, не требующими зрительных заданий.

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Что обнаружили ученые

Умеренное и тяжелое нарушение зрения независимо ассоциировались с повышенным риском деменции. Более быстрое ухудшение остроты зрения усиливало эту связь у людей с худшим зрением. По оценке исследователей, тяжелое нарушение зрения было связано примерно с на 2,1 года более коротким периодом жизни без деменции в течение времени наблюдения по сравнению с нормальным зрением.

Работу опубликовали в журнале Alzheimer’s & Dementia: Diagnosis, Assessment & Disease Monitoring. Авторы отметили, что показатели остроты зрения могут помогать оценивать последующий риск деменции, однако коррекция зрения пока не доказана как способ предотвратить это заболевание.

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