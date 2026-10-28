В Дар-эс-Саламе, Танзания, пожар на свалке Пугу-Киньямвези продолжался неделю, накрыв дымом соседний малообеспеченный район. Местные жители, в том числе семьи с детьми, сообщали о трудностях с дыханием из-за густого дыма. Как сообщает Health Policy Watch, пожарным потребовалось несколько дней, чтобы локализовать огонь.

Мать троих детей Эстер Кайомбо рассказала, что проснулась от запаха горящего мусора, опасаясь пожара в собственном доме. Она беспокоилась о своей трехлетней дочери Элизе, у которой астма. «Дым был таким густым, что моей дочери стало трудно дышать», — сказала Кайомбо.

Переполненная свалка

По данным городского совета Дар-эс-Салама, город с населением более 6 млн человек ежедневно производит примерно 5 600 тонн отходов, однако официально собирается менее 40% этого объема. Свалка Пугу-Киньямвези занимает 65 гектаров и ежедневно принимает около 2 500 тонн смешанного мусора, что превышает ее возможности.

Руководитель дирекции по управлению отходами городского совета Филип Бенно заявил, что органические отходы выделяют метан, который в сухой сезон часто вызывает пожары. По его словам, власти ищут инвесторов для модернизации объекта и превращения его в санитарный полигон с возможностью производства энергии из отходов. В то же время аналитики в сфере политики указывают на регуляторные препятствия и задержки с механизмами государственно-частного партнерства.

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Загрязнение воздуха и риски для здоровья

Исследование Дар-эс-Саламского технологического института и Стокгольмского института окружающей среды, проведенное на 14 станциях мониторинга с мая 2021 года по февраль 2022 года, зафиксировало суточные концентрации мелкодисперсной пыли PM2.5 до 130,45 микрограмма на кубический метр. На станции Pugu Dampo показатель был почти в девять раз выше рекомендованного ВОЗ уровня в 15 микрограммов на кубический метр за 24 часа.

Врач районной больницы Кивуле Даниэла Таримо сообщила, что во время пожаров на полигоне увеличивается число обращений детей с острыми приступами астмы, бронхитом и инфекциями верхних дыхательных путей. По ее словам, запасы бронхолитиков и педиатрических наборов для небулайзеров в местных клиниках во время длительных эпизодов задымления могут быстро исчерпываться.

Эксперты призывают расширить мониторинг качества воздуха в городах Танзании, публиковать его показатели и оснащать открытые свалки системами надлежащего обращения с отходами и сбора метана.

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