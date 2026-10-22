В 2026 году сумма, которую работники платят в качестве страховых взносов по семейному плану медицинского страхования, выросла на 9% и в среднем составляет 7 471 доллар. Такие данные содержит опрос KFF о медицинских льготах от работодателей, о котором сообщает STAT News. Исследование касается страхового покрытия, предоставляемого через работу.

Рост превысил показатели предыдущих лет

Повышение взносов в этом году превысило темпы предыдущих лет, зафиксированные KFF. Организация ранее сообщала о росте на 6% и 7%. Работники малых предприятий столкнулись с еще большим повышением стоимости семейного страхового покрытия.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Работодатели берут на себя большую часть расходов

По данным STAT News, рост страховых премий в значительной степени связан с общим удорожанием медицинской помощи. В то же время работодатели сейчас берут на себя большую часть этого роста расходов. В материале отмечается, что расходы на медицинское страхование быстрее растут для людей, имеющих покрытие через работу.

Читай нас в