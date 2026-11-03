Профессор кафедры оральной биологии Стоматологического колледжа Университета Иллинойса в Чикаго Энн Джордж получила грант в размере $1,2 млн от Национального института стоматологических и черепно-лицевых исследований, входящего в состав Национальных институтов здоровья США. Средства направят на изучение белка дентин-фосфофорина, который в перспективе может быть использован для восстановления дентина в поврежденных зубах, сообщает News-Medical.

Белок в структуре зуба

Дентин-фосфофорин преимущественно содержится в дентине — минерализованной ткани, составляющей основную массу зуба под эмалью. В источнике его называют самым кислым белком в природе. Он помогает кальцификации белковой матрицы, из которой формируется дентин.

Команда Джордж планирует выяснить, как этот белок помогает одонтобластам — клеткам, образующим дентин, — и стволовым клеткам зубной пульпы выживать в среде с высоким содержанием кальция. Исследователи предполагают, что белок может защищать эти клетки и сохранять их способность образовывать здоровую ткань зуба на протяжении его существования.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Роль аутофагии

Новый проект сосредоточится на роли дентин-фосфофорина в аутофагии — клеточном процессе, при котором клетка удаляет старые или поврежденные компоненты и перерабатывает их. В зубной пульпе, мягкой живой центральной части зуба, этот механизм может выполнять важную защитную функцию при воспалении или травме.

Ученые считают, что белок может помогать стволовым клеткам пульпы преодолевать связанный с кальцием стресс, выживать и превращаться в клетки, отвечающие за образование дентина. Исследование объединит работу с человеческими стволовыми клетками зубной пульпы и моделями на животных, чтобы изучить молекулярные пути, регулирующие аутофагию и регенерацию тканей.

Возможное восстановление дентина

По словам Джордж, современные стоматологические методы лечения преимущественно предусматривают удаление дефектов, в том числе кариозных полостей, и остановку их распространения. Ее группа изучает возможность применения таких белков в каркасе, который можно размещать в полости зуба для восстановления дентина. Цель этого подхода — создать живую матрицу, способную сдерживать распространение кариеса и сохранять функцию зуба.

Читай нас в