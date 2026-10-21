В Испании и США участники с более высокими показателями метаболитного профиля, связанного со средиземноморской диетой, имели на 23% более низкий относительный риск смерти по сравнению с людьми с самыми низкими показателями. Такая связь была выявлена в испанском исследовании PREDIMED и трех независимых когортах в США, сообщает News-Medical.

Анализ крови и длительное наблюдение

Ученые использовали ранее разработанный и валидированный показатель, состоящий из 67 метаболитов в плазме крови. Его применили для оценки приверженности средиземноморскому рациону, в который входят оливковое масло, овощи, фрукты, бобовые, орехи и рыба. Такой биологический маркер может дополнять данные пищевых анкет, в которых участники самостоятельно сообщают о своем рационе.

В PREDIMED проанализировали данные 1880 участников с высоким сердечно-сосудистым риском, у которых на момент начала исследования не было сердечно-сосудистых заболеваний. Средний период наблюдения составил около 13,2 года. Люди из верхней трети по показателям метаболитного профиля имели на 23% более низкий относительный риск смерти, чем участники из нижней трети. Рост показателя на одно стандартное отклонение связывали со снижением относительного риска смерти на 19%.

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Результаты в американских когортах

Выводы проверили на данных 12 704 участников исследований Nurses’ Health Studies I и II и Health Professionals Follow-up Study в США. За средний период наблюдения в 25 лет зарегистрировали 4111 смертей, в том числе 845 от сердечно-сосудистых заболеваний и 1231 от рака. Участники из верхней пятой части по показателям также имели на 23% более низкий относительный риск смерти, чем люди из нижней пятой части.

Более высокие показатели профиля в обеих выборках также связывали с более низкой смертностью от сердечно-сосудистых причин. В то же время после полного учета факторов связь со смертностью от рака не была статистически значимой. Авторы подчеркнули, что анализ носил наблюдательный характер, поэтому результаты не доказывают, что изменение питания или повышение показателя метаболитов напрямую снижает смертность.

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