Прогноз магнитных бурь на 13–14 октября 2026 года и ожидания в отношении солнечной активности

13–14 октября следует следить за прогнозами геомагнитной активности, ведь интенсивность магнитных бурь может меняться в зависимости от процессов на Солнце. Во время таких явлений некоторые люди жалуются на головную боль, усталость и ухудшение самочувствия, однако прямая связь этих симптомов с магнитными бурями не имеет однозначного научного подтверждения.

Геомагнитная активность измеряется по шкале от 0 до 9. Для обозначения используется планетарный К-индекс: если показатель равен 5 и выше — это сильная магнитная буря.

Во вторник, 13 октября, ожидается солнечная активность с К-индексом 4 (желтый уровень), что соответствует средним магнитным бурям.

В среду, 14 октября, ожидается солнечная активность с К-индексом 5 (красный уровень), что соответствует сильным магнитным бурям, способным влиять на здоровье и самочувствие человека.

Важно отметить, что прогнозы магнитных бурь могут меняться, поскольку исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа. Поэтому рекомендуем регулярно следить за изменениями

Источник: Центр прогнозирования космической погоды (SWPC) NOAA

Читай нас в