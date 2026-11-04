Исследователи Mass General Brigham пришли к выводу, что оценка апноэ во сне по данным пульсоксиметрии может недоучитывать нарушения дыхания у темнокожих участников. Как сообщает News-Medical, это потенциально может влиять на определение тяжести обструктивного апноэ во сне и классификацию состояния.

Разница в фиксации эпизодов

В исследованиях сна падение уровня кислорода в крови, которое измеряет пульсоксиметр, используют для определения нарушений дыхания, учитываемых при оценке тяжести апноэ. Ученые проанализировали данные двух независимых когорт — Multi-Ethnic Study of Atherosclerosis и Sleep Heart Health Study.

Они сравнили показатели тяжести, основанные на снижении насыщения крови кислородом, с двумя показателями, не зависящими от сатурации: потоком воздуха и реакцией сердечного ритма. Доля событий, определенных по потоку воздуха и соответствовавших критерию снижения сатурации на 4%, была на 21% ниже среди темнокожих участников в когорте MESA и на 20% ниже в исследовании SHHS, чем среди белых участников.

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Показатели сердечного ритма

Оценка по реакции сердечного ритма не выявила подобной расовой разницы. По мнению исследователей, это свидетельствует о том, что расхождение может быть связано с оценкой уровня кислорода, а не с меньшим количеством самих нарушений дыхания.

Показатель тяжести на основе сердечного ритма также был связан с сердечно-сосудистыми событиями или смертью среди темнокожих участников в обеих когортах. В то же время показатели, основанные на уровне кислорода, не имели статистически значимой связи с такими исходами. Авторы подчеркнули, что не предлагают разные диагностические пороги в зависимости от расы, а указывают на необходимость точных и надежных измерений для всех пациентов.

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