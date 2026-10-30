Раннее плавание связали с успехами детей в учебе — News-Medical

Четырехлетнее исследование, охватившее почти 7 тысяч участников опросов и 177 детей, которых тестировали индивидуально, связало ранние занятия плаванием с лучшими показателями в обучении и социальном развитии. Как сообщает News-Medical, выводы исследования рассмотрела и расширила почетный профессор Университета Канберры Робин Йоргенсен в книге Why Young Children Should Learn to Swim.

Результаты оценки

Исследователи применили шкалы развития двигательных навыков Peabody Developmental Motor Scales и тесты Woodcock-Johnson III, результаты которых сопоставляли с данными национальной переписи населения. Согласно исследованию, дети до пяти лет, занимавшиеся плаванием, могли опережать возрастные ориентиры по грамотности, счету и способности выполнять инструкции на 5–18 месяцев. В материале отмечается, что такая тенденция прослеживалась независимо от социально-экономического положения семей.

Йоргенсен подчеркнула, что эти результаты не означают, что дети, учащиеся плавать, от природы умнее. По ее мнению, уроки помогают формировать навыки, которые можно применять в школе. Например, когда ребенок считает движения ногами вместе с инструктором, он осваивает последовательность чисел и соотношение между числом и предметом.

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Стоимость и доступность уроков

Автор также обратила внимание на неравный доступ к занятиям. Она назвала стоимость уроков самым большим препятствием для участия, поскольку большинство школ плавания работают как коммерческие учреждения. Согласно ее анализу, особенно остро проблема доступности стоит в США и Китае, где регулярные уроки могут позволить себе только состоятельные семьи.

Географическая удаленность также затрудняет доступ к бассейнам. В Австралии семьям с удаленных фермерских хозяйств иногда приходится преодолевать сотни километров до ближайшего бассейна. Йоргенсен призвала правительства рассмотреть субсидии или программы плавания для семей, которые не могут оплатить уроки, отметив, что качественные занятия могут помочь детям подготовиться к первым годам учебы в школе.

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