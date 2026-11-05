В США исследователи Калифорнийского университета в Сан-Франциско установили, что у пациентов с ранним началом болезни Альцгеймера отложения белка тау более масштабны, а его накопление происходит более чем вдвое быстрее, чем у людей с поздним началом заболевания. Симптомы ранней формы болезни появляются до 65 лет. О результатах исследования сообщает News-Medical.

Ученые отметили, что при раннем начале болезни тау распространяется по многим областям головного мозга. По их мнению, это может объяснять, почему такая форма Альцгеймера обычно прогрессирует быстрее и чаще сопровождается нетипичными синдромами, затрагивающими речь, зрительно-пространственные навыки и исполнительные функции.

Данные более 600 пациентов

Авторы работы проанализировали данные 390 участников Longitudinal Early-Onset Alzheimer’s Disease Study, средний возраст которых составлял 59 лет, а также 211 пациентов с поздним началом болезни из Alzheimer’s Disease Neuroimaging Initiative со средним возрастом 78 лет. У всех участников были легкие когнитивные нарушения или легкая деменция, связанные с болезнью Альцгеймера, и они прошли ПЭТ-сканирование, показавшее накопление амилоида.

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Части участников повторно провели тау-ПЭТ-сканирование при средней продолжительности наблюдения от двух до трех лет, что позволило отследить изменения с течением времени. Среди пациентов с ранним началом заболевания каждый пятый имел проявления, при которых нарушения памяти не были доминирующим симптомом. В то же время более 99% пациентов с поздним началом болезни, для которых были доступны данные о симптомах, имели форму с преимущественным нарушением памяти.

Нетипичные симптомы и вопросы лечения

По словам одного из старших авторов Рено Ла Жуа, у некоторых пациентов с ранней формой болезни могут возникать трудности с интерпретацией увиденного при нормальных результатах обследования глаз, оценкой расстояния или чтением. Другие могут испытывать проблемы с подбором слов, пониманием длинных предложений, вниманием, планированием, решением проблем и адаптацией к изменениям.

Исследование опубликовали 4 ноября в журнале Science Translational Medicine при поддержке Национального института старения США. Известные вызывающие болезнь мутации были критерием исключения из работы. Авторы подчеркнули, что различия между ранней и поздней формами были значительно более выраженными для тау, чем для амилоида. Исследование не проверяло лечение, однако ученые предположили, что пациенты с ранним началом болезни могут быть кандидатами для клинических испытаний комбинированных подходов, направленных и на амилоид, и на тау.

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