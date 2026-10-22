Восстановление нормального сердечного ритма в течение восьми недель после ишемического инсульта связано с более низким риском повторного инсульта или системной эмболии у пациентов с фибрилляцией предсердий. К такому выводу пришли авторы исследования, опубликованного 21 октября 2026 года в журнале Neurology, сообщает News-Medical.

Данные исследования

Исследователи проанализировали данные 14 355 госпитализированных пациентов с ишемическим инсультом и фибрилляцией предсердий. Их средний возраст составил 83 года. Ранний контроль ритма получили 268 участников, или 2% выборки: 206 лечили медикаментами, 68 прошли катетерную абляцию, еще 32 — электрическую кардиоверсию. Часть пациентов получила более одного вида лечения.

За 23 583 человеко-года наблюдения повторный ишемический инсульт или системная эмболия произошли у 1 257 участников. Среди них 13 человек получали ранний контроль ритма, а 1 244 — нет. При анализе авторы учли различия между группами, в частности сопутствующие заболевания, степень хрупкости организма и тяжесть инсульта.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Результаты и ограничения

За пять лет риск повторного инсульта или системной эмболии составил 8% в группе раннего контроля ритма против 14% среди тех, кто такого лечения не получал. Авторы связали раннее восстановление ритма со снижением риска инсульта или эмболии на 44%, а риска смерти от всех причин — на 28%.

Один из авторов работы, Юичи Иманака из Киотского университета, отметил, что антикоагулянты назначают после ишемического инсульта для профилактики повторных случаев, а ранний контроль ритма может быть еще одной стратегией предотвращения. В то же время исследование не доказывает, что именно контроль ритма предотвращает повторный инсульт, а лишь выявляет связь. Авторы также назвали ограничением небольшое число участников, получивших такое лечение, и отметили необходимость исследований на более крупных группах.

Читай нас в