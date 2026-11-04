В американском штате Массачусетс районы с самыми низкими оценками на исторических картах редлайнинга имели на 86% более высокий годовой уровень смертности от передозировок, связанных с опиоидами, чем районы с самыми высокими оценками. Об этом сообщает News-Medical со ссылкой на исследование ученых Boston Medical Center.

Данные исследования

Исследователи проанализировали 326 переписных участков Массачусетса, по которым имелось достаточно данных исторических карт. В этих участках в течение 2015–2019 годов от передозировок, связанных с опиоидами, умерли 1829 взрослых.

По сравнению с участками категории «лучшие» скорректированные показатели смертности были на 53% выше в районах категории «все еще желательные» и на 61% выше в районах, обозначенных как приходящие в упадок. Различия оставались статистически значимыми после учета расового и этнического состава, возрастной структуры населения районов и индекса социальной уязвимости.

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Исторический контекст

Карты редлайнинга в 1930-х годах создавала Home Owners’ Loan Corporation. Они оценивали районы от «лучших» до «опасных» по критериям, отражавшим дискриминационные подходы к кредитованию и ставившим в невыгодное положение чернокожие и иммигрантские сообщества. Ученые отметили, что такие оценки способствовали длительному недоинвестированию районов.

Авторы подчеркнули, что анализ выявил связь между историческими оценками редлайнинга и смертностью от передозировок, однако не доказывает, что именно редлайнинг вызвал эту разницу. Исследование также не охватывало неместные городские сообщества, которым исторические оценки не присваивались.

По мнению исследователей, инвестиции в жилье, экономические возможности, доступ к медицинской помощи и ресурсы сообществ могут сыграть роль в снижении риска передозировок. По данным Департамента общественного здравоохранения Массачусетса, общее число смертей от передозировок, связанных с опиоидами, в штате сократилось почти на 60% в 2022–2025 годах и впервые более чем за десятилетие опустилось ниже 1000.

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