Римское господство вызвало в Иберии более масштабные изменения генетического состава населения, чем миграции раннего Средневековья. К такому выводу пришли авторы исследования, опубликованного в журнале Cell, о котором сообщает News-Medical. Ученые выявили значительный вклад компонентов происхождения, связанных с Восточным Средиземноморьем и Северной Африкой, в римский период.

ДНК 243 человек

Исследователи проанализировали ДНК 243 человек, живших в Иберии между 100 и 800 годами нашей эры, и привлекли данные еще 58 человек из предыдущих работ. Останки для нового анализа происходили из 31 археологического памятника, представлявшего разные культурные среды, включая сообщества с испано-римскими и германскими чертами.

Компонент происхождения, связанный с Восточным Средиземноморьем, выявили у 55 из 66 исследованных людей римского периода — 83%. Его средняя доля колебалась от 4,1% в Августе-Эмерите до 34,6% на юго-востоке Иберии. В то же время четкая генетическая связь именно с Апеннинским полуостровом встречалась нечасто. Генетические данные не позволяют определить, поступил ли этот компонент происхождения непосредственно из Восточного Средиземноморья или через другие части Римской империи.

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Североафриканский и североевропейский вклад

Североафриканский компонент также был распространен в римский период и позднюю античность. На юго-востоке Иберии его зафиксировали у 33 из 34 человек римского времени, а средний показатель составил 26,9%. В христианской базилике Кортихо-Корачо 29 из 30 исследованных людей имели такой компонент, обычно вместе с местным иберийским и восточносредиземноморским.

В период миграций чаще встречался компонент, связанный с Центральной и Северной Европой: его выявили у 53 из 164 человек против шести из 66 в римское время. На кладбищах с германскими культурными признаками люди с преимущественно таким происхождением жили рядом с теми, кто сохранял испано-римский генетический профиль; исследователи зафиксировали смешение между этими группами. Среди находок — двое сиблингов с полностью центрально- и североевропейским компонентом, похороненные примерно в 725 километрах друг от друга вдоль сети римских дорог.

Авторы подчеркивают, что ограниченное количество образцов железного века и раннеримского времени сужает возможности для выводов. Дальнейшие исследования могут объединить анализ древней ДНК с изотопными данными, чтобы точнее проследить перемещения людей между Иберией и Северной Африкой.

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