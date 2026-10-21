В США расширение налогового кредита на заработанный доход (EITC) в 1990-х годах могло иметь нежелательные последствия для развития детей одиноких матерей. Об этом говорится в исследовании, о котором сообщает News-Medical.

Результаты анализа

Автор проанализировал данные опросов матерей и детей за 1990–1996 годы. После расширения EITC совокупные результаты по математике и чтению у детей одиноких матерей были ниже на 0,14 стандартного отклонения по сравнению с показателями детей замужних матерей.

Среди детей младшего возраста анализ также показал снижение раннего моторного и социального развития на 0,68 стандартного отклонения. В источнике отметили, что этот вывод основан на меньшей выборке, поэтому его следует интерпретировать с осторожностью.

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Занятость и время с детьми

Во время реформ системы социальной поддержки в США EITC расширили, чтобы поддержать семьи с низкими доходами и одновременно не ослаблять стимулы к работе. Более высокий заработок давал право на большую выплату, а у одиноких матерей были более сильные стимулы выходить на работу, чем у замужних.

Рост занятости одиноких матерей сопровождался меньшим когнитивным стимулированием детей дома и меньшим числом родительских взаимодействий, требующих значительных затрат времени. Это может указывать на то, что сокращение контакта между опекуном и ребенком могло повлиять на результаты.

Автор работы Джихён Ко из Корейского института государственных финансов отметил, что для одиноких матерей с низкими доходами сокращение времени с детьми из-за большей занятости может в краткосрочной перспективе перевешивать пользу от более высоких доходов. Сочетание стимулов к работе с доступным качественным уходом за детьми могло бы помочь семьям лучше балансировать между работой и временем с детьми.

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