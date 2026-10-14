Пероральный сальбутамол улучшил двигательные функции и мышечную силу у детей и подростков с врождёнными миопатиями — редкой группой наследственных заболеваний мышц. О результатах исследования сообщает News-Medical.

Исследование с участием 18 пациентов

В испытании приняли участие 18 человек в возрасте от 6 до 16 лет с генетически подтверждёнными врождёнными миопатиями. Участников случайным образом распределили на две группы: одна в течение 24 недель получала сальбутамол в дополнение к стандартному лечению, другая — только стандартное лечение. После этого группы поменялись схемами, что позволило сравнить результаты для каждого участника.

После периода приёма сальбутамола показатели моторной функции были выше, чем при стандартном лечении. Средняя разница составила 3,61 балла по стандартизированной шкале MFM-32. Сила хвата доминирующей руки увеличилась примерно на 1,5 кг. Исследователи также зафиксировали увеличение силы в других группах мышц, однако эти результаты не были статистически значимыми.

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Более быстрая ходьба и лучшая функция лёгких

У 11 участников, которые могли ходить, дистанция в шестиминутном тесте ходьбы увеличилась в среднем с 435 до 473 метров. Время, необходимое для подъёма с пола в положение стоя, сократилось в среднем с 8,29 до 6,39 секунды.

Также улучшилась функция лёгких: форсированная жизненная ёмкость лёгких была в среднем примерно на 0,2 литра больше во время лечения сальбутамолом. Лечение хорошо переносилось, серьёзных побочных эффектов не зафиксировали.

Сальбутамол давно применяют при астме, а при пероральном приёме он также влияет на скелетные мышцы, в частности может стимулировать синтез мышечного белка. Авторы отмечают, что результаты требуют подтверждения в более крупных международных исследованиях с более длительным лечением и дальнейшим наблюдением. Работа опубликована в журнале eClinicalMedicine, входящем в группу изданий The Lancet.

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