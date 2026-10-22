Сейм Польши принял закон, вводящий ограничения рабочего времени и вознаграждения для медицинских работников. Совокупный объём работы медиков не сможет превышать эквивалент двух полных ставок, сообщает Interia.

Ограничения на работу в нескольких учреждениях

Новые правила будут касаться врачей, медсестёр, акушерок, физиотерапевтов и парамедиков. Их должны трудоустраивать как минимум на половину ставки. Чтобы начать работу у другого поставщика медицинских услуг, работнику потребуется согласие нынешнего работодателя.

Ограничения должны распространяться на общее рабочее время медиков, а не только на занятость в одном учреждении здравоохранения.

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Максимальная почасовая и месячная оплата

Закон также предусматривает максимальную почасовую ставку для медиков на уровне одной двадцатой минимальной зарплаты брутто. Сейчас это примерно 240 польских злотых.

При работе на двух ставках месячное вознаграждение не должно превышать 16 минимальных зарплат брутто — около 76 900 злотых. По информации Interia, принятие документа стало, в частности, следствием скандала в Южной больнице.

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