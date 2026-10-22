В США сердечные события составили 43% из 3401 смерти пожарных при исполнении служебных обязанностей, зафиксированных в 1990–2025 годах. К таким выводам пришли исследователи Cedars-Sinai Health Sciences University, проанализировавшие записи Пожарной администрации США, сообщает News-Medical.

Доля смертей росла

Отдельно ученые проанализировали данные за 1990–2019 годы — до пандемии COVID-19. За этот период общее количество смертей пожарных при исполнении снижалось, однако вероятность того, что смерть была связана с сердцем, увеличивалась на 2,2% ежегодно.

В то же время среди населения США в целом доля сердечных смертей среди всех смертей ежегодно снижалась на 1,3%. Авторы исследования отметили, что профилактика смертей от сердечных причин во время службы пожарных не поспевала за прогрессом в других направлениях безопасности их работы.

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Ограничения ежегодных обследований

Исследователи установили, что многие смерти при исполнении были связаны с заболеванием коронарных артерий — сужением сосудов, снабжающих сердце кровью. Еще большее число случаев связали с увеличенной массой сердечной мышцы.

По словам авторов, стандартные нагрузочные тесты, входящие в ежегодные медосмотры пожарных, могут не выявлять часть состояний, создающих риск внезапной сердечной смерти. Увеличенную массу сердечной мышцы не всегда можно выявить с помощью такого тестирования: тренировки пожарных могут способствовать физиологическим изменениям сердца, которые одновременно способны маскировать опасные патологические изменения.

Исследование опубликовано в журнале JACC: Advances. Его авторы предположили, что национальные рекомендации по здоровью пожарных могут нуждаться в обновлении с учетом скрининга на чрезмерную массу сердечной мышцы.

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