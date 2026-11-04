Исследование с участием 5 423 человек в возрасте от 50 лет в Англии выявило связь между сердечно-сосудистыми заболеваниями и более быстрым снижением памяти, ориентации и других когнитивных функций. При этом выраженность этой связи различалась в зависимости от длительного уровня депрессивных симптомов у участников, сообщает News-Medical.

Наблюдение длилось 14 лет

Ученые использовали данные Английского лонгитюдного исследования старения, собранные в 2004–2019 годах. В начале наблюдения сердечно-сосудистые заболевания, в частности стенокардию, инфаркт, сердечную недостаточность или инсульт, имели 1 080 участников, или 19,9% выборки.

Участники с такими заболеваниями хуже выполняли начальные тесты на память, ориентацию во времени и семантическую речевую беглость — в частности, им нужно было назвать как можно больше животных за минуту. После учета других факторов наличие сердечно-сосудистого заболевания на старте исследования связывали с дополнительным ежегодным снижением общего когнитивного показателя на 0,045 стандартного отклонения по сравнению с людьми без таких заболеваний.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Роль депрессивных симптомов

Исследователи выделили три группы: со стабильно низким, умеренным и высоким уровнем депрессивных симптомов. К первой относились 76,8% участников, ко второй — 18,1%, к третьей — 5,1%. Распространенность сердечно-сосудистых заболеваний выросла с 17,5% в группе с низким уровнем симптомов до 33,7% в группе с высоким.

Люди со стабильно умеренными или высокими депрессивными симптомами в целом имели более низкие когнитивные показатели в начале и быстрее теряли их в течение наблюдения. В то же время дополнительное ухудшение общего когнитивного показателя, связанное с сердечно-сосудистыми заболеваниями, было наиболее выраженным среди участников со стабильно низким уровнем симптомов — 0,051 стандартного отклонения в год.

Авторы подчеркивают, что более слабая дополнительная связь сердечно-сосудистых заболеваний со снижением функций в группах с более высокими депрессивными симптомами не означает лучших результатов для этих людей. Исследование носит наблюдательный характер и не устанавливает причинно-следственную связь.

Читай нас в