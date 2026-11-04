Ежедневное употребление 60 г несоленого арахиса с кожицей в течение 16 недель связали с изменением реакции на инсулин в участках мозга, участвующих в процессах памяти. Об этом говорится в рандомизированном контролируемом исследовании, о котором сообщает News-Medical.

В испытании участвовали люди в возрасте от 60 до 75 лет. Из 36 рандомизированных участников исследование завершил 31 человек — 15 женщин и 16 мужчин. Их средний возраст составил 67 лет, а средний индекс массы тела — 26,7 кг/м².

Как проводилось исследование

Исследование имело перекрестный дизайн: каждый участник прошел 16-недельный период ежедневного употребления арахиса и 16-недельный контрольный период без арахиса. Между ними был восьминедельный перерыв. В течение контрольного периода участники также не ели другие орехи.

В конце каждого этапа исследователи оценивали кровоток в мозге с помощью МРТ до и через 30 минут после введения инсулина назальным спреем. Изменения мозгового кровотока после инсулина использовали как косвенный показатель региональной реакции мозга на этот гормон.

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Изменения были локальными

После периода с арахисом ученые зафиксировали более низкий ответ кровотока на инсулин в кластере правого полушария, который охватывал язычную извилину, гиппокамп и парагиппокампальную извилину. Авторы интерпретировали это как потенциально благоприятное изменение региональной реакции мозга на инсулин, однако подчеркнули, что физиологическое значение такого показателя еще требует уточнения.

На уровне всего мозга, серого вещества, коры и подкорковых структур статистически значимых различий между двумя периодами не выявили. Также исследователи не установили статистически значимой связи между изменением реакции мозга на инсулин и ранее зафиксированным улучшением вербальной памяти на узнавание у участников.

Употребление арахиса увеличило общую калорийность рациона и долю ненасыщенных жиров и клетчатки, одновременно снизилось потребление углеводов, насыщенных жиров и холестерина. Уровни глюкозы, инсулина, HOMA-IR, общего холестерина, LDL, HDL и маркера воспаления hsCRP существенно не изменились. Уровень триглицеридов был ниже на восьмой неделе, однако этот эффект не сохранился до 16-й недели.

Авторы отметили, что в исследовании не было контрольного продукта с одинаковой калорийностью и составом макронутриентов. Поэтому зафиксированные изменения могут быть связаны как с самим арахисом, так и с изменением состава и энергетической ценности рациона.

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