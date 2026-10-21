Международное исследование данных 57 793 человек из 24 стран показало связь между разнообразной социальной активностью и более высокими показателями памяти и исполнительных функций в пожилом возрасте. Как сообщает News-Medical, самые высокие показатели в течение периода наблюдения выявили среди участников, которые регулярно занимались как минимум тремя видами такой деятельности.

Данные пяти длительных исследований

Ученые объединили результаты пяти национально репрезентативных исследований из США, Англии, Китая, Мексики и стран Европы. В анализ вошли данные американского Health and Retirement Study, English Longitudinal Study of Ageing, China Health and Retirement Longitudinal Study, Mexican Health and Ageing Study и Survey of Health, Aging, and Retirement in Europe.

Средний возраст участников в разных выборках составлял от 57 до 73 лет, а средняя продолжительность наблюдения — шесть лет. В каждой волне исследований люди сообщали о видах и количестве социальных занятий, а их когнитивные способности оценивали с помощью тестов на память и исполнительные функции. Более высокий стандартизированный балл означал лучшие когнитивные показатели.

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Какие занятия связали с показателями

Участники, которые были социально активны, имели статистически более высокие когнитивные баллы, причем они росли вместе с количеством видов деятельности. Волонтерство и членство в спортивных клубах во всех пяти группах связывались с более низким риском когнитивного снижения. Посещение образовательных курсов и уход за детьми также ассоциировались с более высокими показателями год за годом.

В то же время регулярное участие в политических, общественных, церковных и религиозных группах не демонстрировало последовательной связи с улучшением когнитивных показателей. Положительные ассоциации были сильнее среди женщин, людей в возрасте от 60 лет, участников с более высоким уровнем образования, тех, кто не имел депрессии, жил один, имел нормальный вес или проживал в сельской местности.

Ограничения исследования

Авторы подчеркивают, что работа носит наблюдательный характер и не позволяет установить причинно-следственную связь. Среди ограничений они назвали различия между пятью опросами, лишь частичный учет факторов, которые могут влиять на результат, а также фокус на количестве активностей без оценки их качества, мотивации и личного опыта участников.

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