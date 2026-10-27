ИИ преимущественно советует дорогие брендовые лекарства — News-Medical
Исследователи Медицинской школы Осакского столичного университета вместе со специалистами Онкологического центра MD Anderson Техасского университета выяснили, что большие языковые модели могут проявлять предвзятость при рекомендациях лекарственных средств. Как сообщает News-Medical, модели чаще выбирали дорогие брендовые препараты, что потенциально может увеличить расходы на лечение.
Один продукт доминировал в ответах
Команда под руководством профессора Уэды попросила пять моделей — GPT-5.4, Claude Sonnet 4.6, Gemini 3.1 Flash, Llama 4 и MedGemma — рекомендовать до трех продуктов, одобренных Управлением по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA), для ряда смоделированных сценариев.
Для каждого указанного активного вещества в среднем существовало 5,5 продуктов, одобренных FDA. В то же время один продукт составлял в среднем 97,5% рекомендаций, которые модели ставили на первое место. Системы преимущественно предлагали брендовые лекарства, препараты с высокой видимостью в поиске Google и средства с отдельными страницами в Wikipedia.
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Оценка возможных расходов
Модели также реже рекомендовали продукты, позднее одобренные FDA, а также лекарства, которые врачи чаще назначают в реальной практике. Исследователи выявили и рекомендации, не соответствующие регуляторной информации, в том числе касающиеся снятых с производства продуктов.
Авторы оценили возможные последствия на американских данных в сценарии, при котором врачи назначали бы лекарства в соответствии с советами языковых моделей. По их расчетам, ежегодные расходы на закупку препаратов выросли бы примерно на 55,6 млн долларов США, или на 1019%.
Когда моделям прямо указывали отдавать предпочтение более дешевым или генерическим препаратам, они меняли рекомендации. Однако выбор все равно концентрировался на ограниченном числе продуктов. Авторы подчеркнули необходимость проверять медицинские ИИ-системы на предвзятость при выборе препаратов и на то, как они учитывают стоимость и регуляторную информацию.