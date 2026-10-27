Исследователи Медицинской школы Осакского столичного университета вместе со специалистами Онкологического центра MD Anderson Техасского университета выяснили, что большие языковые модели могут проявлять предвзятость при рекомендациях лекарственных средств. Как сообщает News-Medical, модели чаще выбирали дорогие брендовые препараты, что потенциально может увеличить расходы на лечение.

Один продукт доминировал в ответах

Команда под руководством профессора Уэды попросила пять моделей — GPT-5.4, Claude Sonnet 4.6, Gemini 3.1 Flash, Llama 4 и MedGemma — рекомендовать до трех продуктов, одобренных Управлением по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA), для ряда смоделированных сценариев.

Для каждого указанного активного вещества в среднем существовало 5,5 продуктов, одобренных FDA. В то же время один продукт составлял в среднем 97,5% рекомендаций, которые модели ставили на первое место. Системы преимущественно предлагали брендовые лекарства, препараты с высокой видимостью в поиске Google и средства с отдельными страницами в Wikipedia.

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Оценка возможных расходов

Модели также реже рекомендовали продукты, позднее одобренные FDA, а также лекарства, которые врачи чаще назначают в реальной практике. Исследователи выявили и рекомендации, не соответствующие регуляторной информации, в том числе касающиеся снятых с производства продуктов.

Авторы оценили возможные последствия на американских данных в сценарии, при котором врачи назначали бы лекарства в соответствии с советами языковых моделей. По их расчетам, ежегодные расходы на закупку препаратов выросли бы примерно на 55,6 млн долларов США, или на 1019%.

Когда моделям прямо указывали отдавать предпочтение более дешевым или генерическим препаратам, они меняли рекомендации. Однако выбор все равно концентрировался на ограниченном числе продуктов. Авторы подчеркнули необходимость проверять медицинские ИИ-системы на предвзятость при выборе препаратов и на то, как они учитывают стоимость и регуляторную информацию.

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