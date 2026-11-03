Исследователи из Великобритании установили, что измерения функции сердца с помощью искусственного интеллекта на МРТ несколько точнее выявляли пациентов с повышенным риском смерти, чем оценки опытных клиницистов. Результаты ретроспективного многоцентрового исследования, опубликованного в The Lancet Digital Health, приводит News-Medical.

Работу возглавили специалисты из City St George’s, University of London и Университетского колледжа Лондона.

Данные более 27 тысяч пациентов

В исследовании проанализировали МРТ сердца 27 382 пациентов в Великобритании и США, которых обследовали из-за известных или предполагаемых заболеваний сердца. За участниками наблюдали в среднем более пяти лет; за это время зарегистрировали 3458 смертей.

Учёные сравнили показатель фракции выброса, рассчитанный инструментом ИИ, с результатами оценки МРТ специалистами. Фракция выброса показывает, насколько эффективно сердце перекачивает кровь, и используется для выбора лечения при заболеваниях сердца, оценки хирургического риска и контроля работы сердца во время химиотерапии.

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Согласно выводам авторов, показатели, полученные ИИ, немного, но статистически значимо лучше выявляли пациентов с повышенным риском смерти. Результат сохранялся после учёта возраста и пола участников.

Скорость анализа и контроль клиницистов

Алгоритм анализировал МРТ примерно за две-три секунды на одного пациента. В предыдущей работе этой исследовательской группы оценка снимков экспертом занимала около 13 минут.

В то же время исследователи подчеркнули, что человеческий контроль остаётся необходимым. По их данным, ошибки ИИ происходили примерно в 1% случаев на уровне пациентов и касались 0,08% изображений. Клиницисты должны проверять результаты и интерпретировать сканы с учётом полного медицинского контекста.

Авторы считают, что ИИ может стать инструментом первичного анализа МРТ сердца с последующей экспертной проверкой при необходимости. В дальнейшем команда планирует объединять данные ИИ со сканов сердца с другими обследованиями, в частности электрокардиограммами, чтобы раньше выявлять проблемы в сердечной мышце.

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