Исследователи Университета Восточной Англии установили, что модели искусственного интеллекта могут определять уровень когнитивной нагрузки во время заданий в виртуальной реальности по изменениям размера зрачков и частоты моргания. Как сообщает News-Medical, ИИ различал низкий и высокий уровни умственной нагрузки у здоровых добровольцев с точностью до 88%.

Как проводили исследование

В исследовании приняли участие 84 добровольца, в том числе 42 человека с хронической болью в опорно-двигательном аппарате, включая артрит и фибромиалгию. Участники выполняли всё более сложные задания на память в гарнитуре виртуальной реальности, оснащённой системой отслеживания взгляда.

Когда задания становились сложнее, зрачки участников расширялись, а они чаще моргали. Авторы использовали модели ИИ, которые анализировали эти сигналы во времени. Участники также сообщали об очень низком уровне дискомфорта и симптомов укачивания во время VR-сеансов.

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Перспектива персонализированной терапии

Учёные считают, что в будущем VR-гарнитуры смогут отслеживать когнитивную нагрузку и автоматически изменять терапевтический сценарий для конкретного пользователя. Это потенциально позволит поддерживать баланс между сложностью заданий и комфортом человека во время немедикаментозной терапии хронической боли.

В то же время алгоритмы работали заметно хуже среди людей с хронической болью. Исследователи предполагают, что будущие системы потребуют индивидуальной настройки под реакции глаз каждого человека. Они также подчеркнули необходимость более крупных исследований, чтобы проверить, улучшит ли адаптивная VR-терапия реальные результаты для пациентов. Работа опубликована в журнале Scientific Reports.

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