Исследователи Каролинского института в Швеции на протяжении 47 лет наблюдали за физическими возможностями 427 мужчин и женщин и выяснили, что средние показатели начинали снижаться примерно с середины 30-х лет. Как сообщает ScienceDaily, исследование охватило людей, родившихся в 1958 году: их обследовали в возрасте от 16 до 63 лет.

Пик выносливости приходился на 26–36 лет

Проект Swedish Physical Activity and Fitness Study отличался от многих предыдущих работ тем, что ученые не сравнивали отдельные возрастные группы в один момент времени, а неоднократно оценивали одних и тех же участников на протяжении десятилетий.

Специалисты измеряли аэробную физическую форму, мышечную выносливость и мышечную мощность — способность быстро развивать усилие, необходимую, в частности, для прыжков и подъема по лестнице. Аэробная форма и мышечная выносливость в целом достигали наивысших значений в возрасте от 26 до 36 лет. Взрывная мышечная мощность у части участников достигала пика еще раньше.

Сначала спад показателей был умеренным, но с возрастом ускорялся. К 63 годам средние результаты по разным измерениям были на 30–48% ниже пиковых значений. Такая тенденция прослеживалась как среди мужчин, так и среди женщин, хотя индивидуальный уровень физической формы различался.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Физическая активность помогает сохранять форму

Регулярная физическая активность не полностью устраняла возрастное снижение физической работоспособности, однако влияла на то, насколько хорошо участники сохраняли свои возможности. Люди, которые стали более физически активными уже во взрослом возрасте, улучшили показатели физических возможностей примерно на 5–10%.

Те, кто был активен в подростковом возрасте, также имели более высокие показатели физической формы, выносливости и мышечной мощности на протяжении взрослой жизни. Автор исследования Мария Вестерстоль отметила, что физическая активность может замедлять потерю работоспособности, хотя и не способна полностью ее остановить.

Ученые еще исследуют механизмы этого процесса. Среди возможных факторов они рассматривают возрастные изменения в мышечных клетках, нервной системе и способности организма вырабатывать энергию. Следующий этап наблюдений запланирован на время, когда участникам исполнится 68 лет.

Читай нас в