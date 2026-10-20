Исследование с участием беременных женщин в Японии показало связь между синдромом беспокойных ног и повышенным риском перинатальной депрессии. Женщины с этим синдромом примерно в три раза чаще сталкивались с перинатальной депрессией — большими депрессивными эпизодами во время беременности или в течение месяцев после родов, сообщает News-Medical.

Данные исследования

Ученые проанализировали данные 2435 беременных женщин в Японии, средний возраст которых составлял 30,5 года. Участницы заполняли скрининговые анкеты о синдроме беспокойных ног во втором и третьем триместрах беременности. Синдром выявили у 40 женщин во втором триместре и у 60 — в третьем.

Исследователи также отслеживали большие депрессивные эпизоды и депрессивные симптомы в течение до трех месяцев после родов. За этот период перинатальная депрессия развилась у 69 участниц. Наличие синдрома беспокойных ног также связали с вдвое более высокой вероятностью развития депрессивных симптомов.

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Связь в третьем триместре

Связь была наиболее выраженной, когда синдром беспокойных ног выявляли в третьем триместре. Для синдрома, зафиксированного во втором триместре, такой связи не установили. Результаты оставались значимыми после учета возраста, образования, наличия партнера, занятости, количества детей и того, была ли беременность запланированной.

Синдром беспокойных ног — это двигательное расстройство, связанное со сном. Он проявляется сильным желанием двигать ногами, нередко с неприятными ощущениями; симптомы усиливаются в состоянии покоя, ослабевают при движении и преимущественно возникают вечером или ночью, затрудняя засыпание.

Авторы отметили, что распространенность синдрома в выборке была ниже ожидаемой, а число случаев депрессии среди участниц с синдромом — небольшим. Участницы присоединились к исследованию добровольно, а все данные основывались на самооценке. Ученые подчеркнули, что необходимы дальнейшие исследования, чтобы выяснить, способно ли лечение синдрома беспокойных ног снизить риск перинатальной депрессии.

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