В Сингапуре пересматривают подходы к согласию родителей на получение несовершеннолетними психологической и психиатрической помощи. Министр здравоохранения Онг Йе Кун 10 октября заявил, что такое требование может стать препятствием для молодых людей, которым некомфортно говорить о своем состоянии с родителями. Об этом сообщает Channel NewsAsia.

По словам министра, Медицинский совет Сингапура пересматривает этические рекомендации, чтобы у врачей были более четкие правила в отношении согласия родителей. Им могут разрешить продолжать лечение, если это отвечает наилучшим интересам пациента. Министерство здравоохранения также готовит рекомендации для различных поставщиков услуг.

Разные правила доступа к помощи

Условия обращения за поддержкой в сфере психического здоровья для несовершеннолетних в стране различаются в зависимости от учреждения. Звонки на национальную линию mindline 1771 могут быть анонимными, а общественные организации обычно не требуют согласия родителей перед предоставлением первоначальной поддержки. В то же время школы чаще настаивают на вовлечении семьи.

Исследователь психического здоровья и преподаватель Сингапурского университета социальных наук Джонатан Куек отметил, что большинство специалистов все же запрашивают согласие родителей для клиентов младше 18 лет, поскольку в стране нет общего установленного возраста медицинского согласия. По его словам, специалисты могут учитывать нежелание подростка привлекать родителей, риск ухудшения состояния без помощи, а также опасность самоповреждения или насилия.

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Предлагают оценивать риски и зрелость подростка

Некоторые организации уже применяют более гибкий подход. Благотворительная организация Limitless требует согласия родителей для детей младше 14 лет. Для подростков 14–17 лет специалисты сначала пытаются получить разрешение, однако в случаях возможного насилия или повышенного риска вреда могут оценить способность молодого человека самостоятельно дать согласие на помощь по тесту компетентности Гиллика.

Представители организаций, работающих с молодежью, подчеркивают: требование получать согласие во всех случаях способно лишить поддержки подростков из опасной или конфликтной семейной среды. В то же время другие специалисты указывают, что участие родителей важно для устойчивого результата терапии, в частности когда домашняя обстановка влияет на психическое состояние ребенка.

Куек предложил разрешить лицам младше 18 лет без согласия родителей пользоваться услугами с более низким уровнем риска, в частности базовым консультированием и скринингом психического здоровья. По его мнению, для медикаментозного лечения и госпитализации согласие родителей должно оставаться базовым правилом, за исключением неотложных ситуаций.

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